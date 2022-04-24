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موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان في محافظة السويس

كتب:

حمدى عبد الله
04:46 ص | الأحد 24 أبريل 2022
أذان المغرب فى السويس

أذان المغرب فى السويس

يبحث أهالي محافظة السويس من المسلمين خلال اليوم والليلة، عن موعد الإفطار وأذان المغرب، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد إنهاء الصوم، وكذلك يبحثون عن مواقيت أداء الصلوات الخمس، لذا ينشر «الوطن» تلك المواقيت، خدمة يومية لأهالى المدينة الباسلة، بحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ أصدرت بيانا، تضمن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 23 رمضان 1443، الموافق الأحد 24 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى.  

موعد الإفطار وأذان المغرب الأحد 23 رمضان في محافظة السويس

سكان محافظة السويس يبحثون دائما على (جوجل)، عن موعد الإفطار وأذان المغرب، إذ ينهون صومهم و الإفطار فى ذلك التوقيت، وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان 1443 هجريا، 24 أبريل 2022 ميلادي، موعده في تمام الساعة 6:23 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.  

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

أما موعد أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:41 دقيقة، والشروق موعده 5:14 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا، وأذان العصر موعده عند 3:24 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:23 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة  7:45 مساءً.

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