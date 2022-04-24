يبحث المواطنون عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد في محافظة القليوبية، وذلك لليوم 23 رمضان ضمن العشر الأواخر من الشهر الفضيل والتي يتحراها الكثير من المسلمين لما فيها من فضل عظيم، وتستمر حتى رؤية هلال العيد.

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد في محافظة القليوبية، 23 رمضان الموافق 24 أبريل 2022، وفق إمساكية شهر رمضان في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد

ووفق إمساكية شهر رمضان المعظم في محافظة القليوبية فيحل موعد الإفطار وأذان المغرب عند الساعة 06:28 مساء، إيذانا بنهاية صيام اليوم 23 من رمضان حسب التوقيت المحلي، حيث تصل ساعات الصوم في هذا اليوم 15 ساعة ودقيقتين.

مواقيت الصلاة في القليوبية

ووفق إمساكية شهر رمضان والتوقيت المحلي، فإن مواقيت الصلاة في القليوبية خلال اليوم 23 من رمضان كالتالي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:46 ص

تشرق شمس اليوم الأحد 23 رمضان الساعة 05:19 ص

يؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:53 ص

أذان العصر الساعة 03:30 م

وينطلق مدفع الإفطار إيذانا بتناول طعام الإفطار اليوم 23 من شهر رمضان المبارك الساعة 06:28 م

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:51 م

عدد ساعات الصيام اليوم 23 رمضان

وبعدها يتوجة المسلمون لأداء صلاة التراويح ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 23 من شهر رمضان نحو 15 ساعة ودقيقتين، حيث يجري أداء صلاة التراويح وفق ضوابط وزارة الأوقاف الخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط توافد الآلاف من أهالي المحافظة على مساجد التراويح.