القوات الروسية تنقذ ضابطا أوكرانيا من الموت.. تركه رفاقه وهربوا «فيديو»

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المتواجدة في أوكرانيا تمكنت من إنقاذ ضابط أوكراني مصاب، بعد أن تركه فاقه وانسحبوا، مشيرة إلى أنه تلقى العلاج على يد الضباط العسكريين الروس في عملية استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة.

موسكو: محاولة إنقاذ ضابط أوكراني مصاب

وبحسب وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية، عثرت القوات الروسية على الملازم الأول الأوكراني إيجور أولينشوك وهو مصاب في طرفه الأيمن السفلى، خلال عملية إنزال جوي على أحد المواقع في 20 أبريل الجاري.

وأضافت الوزارة على لسان قائد الوحدة الطبية، أن الضابط الأوكراني تلقى إصابته في 16 من أبريل الجاري، إلا أن رفاقه بالوحدة العسكرية تركوه خلفهم وانسحبوا، مما أدى إلى إصابته بغرغينا في ساقه، حتى عثرت عليه القوات الروسية وقامت بإجراء عملية جراحية له بمستشفى ميداني.

وأكد الطبيب الروسي، أن «أولينشوك» تلقى العلاج اللازم، وأن القوات الروسية تمكنت من إنقاذ حياته، مشيرا إلى أنهم يعاملون الجميع بالطريقة ذاتها حتى مصابي الجانب الآخر.

نقل الضابط على متن مروحية عسكرية إلى مستشفى ميداني

وأوضح الطبيب العسكري أن القوات الروسية نقلت الضابط الأوكراني في سيارة مسلحة إلى موقع الوحدة، لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم إرساله بعدها إلى مستشفى ميداني على متن مروحية عسكرية.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع للضابط الأوكراني، كشف خلاله عن تخلي رفاقه عنه، مشيرًا إلى أنه طالبهم بنقله معهم إلا أنهم رحلوا وهربوا، وأنه فقد وعيه بعد الإصابة وعندما عاد إلى صوابه مجددا، وجد بجانبه شاب يضمدج جراحه إلا أنه بعد ثواني قليلة هرب أيضا، إلى أن عثرت عليه القوات الروسية بعد ثلاثة أيام.

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وأعرب الضابط الأوكراني عن دهشته الشديدة من رد فعل الجنود الروس معهم، قائلًا: «توقعت أنهم سيعذبونني ويضربونني، إلا أن صدمت مما فعلوه، موجهًا الشكر إلى الفريق الطبي الروسي».