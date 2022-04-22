القوات الأوكرانية تدمر 15 هدفا جويا روسيا.. بينها 9 طائرات بدون طيار

دمرت القوات الأوكرانية، أمس الخميس، 15 هدفًا جويًا روسيا بينها 9 طائرات بدون طيار من طراز «أورلان-10»، وقالت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن من بين الأهداف الروسية المدمرة: طائرتين روسيتين «سو- 34» و«سو- 35»

كما أسقطت القوات الأوكرانية، طائرة روسية من طراز «سو 25» ومروحيتين من طراز «مي-8»، كما أسقطت القوات، مروحية روسية من طراز «كا- 52»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«زيلينسكي»: رفض روسيا عقد هدنة أظهر كيف تتعامل قيادة موسكو مع الدين المسيحي

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية تواصل بذل قصارى جهدها للتحدث عن بعض الانتصارات على الأقل في أوكرانيا، مضيفا في فيديو، إن ذلك لن يساعد موسكو في الحرب.

وأشار زيلينسكي، إلى أن رفض روسيا عقد هدنة في «عيد الفصح»، أظهر كيف تتعامل قيادة موسكو مع الدين المسيحي فعليًا، فيما أوضح وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو على موقع «فيسبوك»، إن المملكة المتحدة ستقدم لـ بلاده، 500 مليون دولار في شكل ضمانات قروض.

العدل الأمريكية: واشنطن تشارك كييف في جمع أدلة على جرائم حرب روسية

من جانبه، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، إن بلاده واشنطن تشارك «كييف» في جمع أدلة على جرائم حرب روسية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يراهن على أن الوحدة الغربية ستتصدع، مضيفا: «سنثبت خطأه».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «واشنطن» لن تشارك في أي محاولات لفك الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية، إن بلادها ستدفع في عام 2022، ثمنا قياسيا مقابل توريدات النفط والغاز من روسيا، موضحة في تقرير، أن نفقات «برلين» على شراء النفط الروسي ستزداد العام الجاري، من 11.4 مليار يورو إلى 14.3 مليار، وعلى الغاز قد تزداد من 8.8 مليار يورو في العام الماضي إلى 17.6 مليار هذا العام، كما ستدفع ألمانيا نحو ملياري يورو مقابل الفحم الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول أوروبي: «الاتحاد» لايخطط لفرض قيود مشددة على إمدادات النفط من روسيا

بدوره، قال الممثل السامي لـ«الاتحاد الأوروبي» للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن التكتل الأوروبي، لا يخطط لفرض قيود مشددة على إمدادات النفط من روسيا، موضحا أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد أعلنت أنها ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جماعي بهذا الصدد.

بدوره، أعلن نائب مندوب موسكو الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، ديمتري تشوماكوف، أن أوكرانيا ترفض مقترحات بلاده لفتح ممرات إنسانية بحرية، داعيا المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن التجارية.

بدوره، أشار رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، إلى أن بلاده توقفت عن إمداد العالم بتكنولوجيا التقدم والتغيير، ولم تعد تقود العالم في استثمارات البنية التحتية، مستشهدا في خطاب ألقاه في «ولاية أوريجون» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، الرقائق التي اخترعتها شركة «إنتل» وتصنع الآن في تايوان.