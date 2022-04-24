«الزراعة»: طرح كعك العيد في منافذنا بتخفيضات تصل لـ30% «فيديو»

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن وزارة الزراعة كان لها دور إيجابي هذا العام، بتبنيها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «معا ضد الغلاء»، والتي أُطلقت لمحاربة ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية.

وأوضح «صالح»، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تبنى مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»، وهي المعنية بتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان وبعده، وذلك بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع عدم وجود حركات تسويقية وتجار ووسطاء، لذا كانت الأسعار على مدار شهر رمضان أقل من أسعار السوق بحوالي 25%، ووصلت التخفيضات في بعض المنتجات لـ60% مثل الطماطم وبعض الخضراوات.

إحداث التوازن داخل الأسواق

وأضاف مستشار وزير الزراعة للمتابعة خلال حديثه مع أيمن عماد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الزراعة مستمرة في أداء هذا الدور وإحداث التوازن داخل الأسواق المصرية، بالاشتراك مع الشركاء بعدد من الوزارات منها الداخلية والتموين، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن وزير الزراعة وجه مصانع التغذية المدرسية المنوط بها إعداد الوجبات المدرسية خلال فترات الدراسة بالعمل خلال الصيف أيضًا وعدم الإغلاق، لافتا إلى أن هذه المصانع ستعمل على إنتاج الكعك والبسكويت لتقديمها بأسعار منخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى بحوالي 30%.

تخفيضات 30% على أسعار كحك العيد

وتابع مستشار وزير الزراعة للمتابعة، بأن بسكويت العيد يباع لدى منافذ وزارة الزراعة بـ70 جنيها للكيلو، والكعك العادي بـ60 جنيها والكعك المشكل بـ80 جنيها، مشيرا إلى هذه الأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق والمحال بحوالي 30%، كما تُصنع بجودة عالية طبقا للمعايير.