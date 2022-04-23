تسلا تخطط لنظام نقل تحت الأرض خاص بسياراتها للتغلب على الزحام

تخطط تسلا من أنشاء نظام نقل تحت الأرض لسياراتها فقط، للتغلب على الزحام وحركة المرور، حبث جمعت شركة Boring Company، وهي محاولة Elon Musk للتغلب على حركة المرور من خلال وضع Teslas في الأنفاق، 675 مليون دولار، والتي تخطط لاستخدامها لبناء المزيد من مشروعات Loop الخاصة بها.

التمويل الجديد لشركة Boring Company، الذي أعلن عنه، يأتي من شركات رأس المال الاستثماري وكذلك من الشركات العقارية، Sequoia، وهي شركة بارزة في وادي السيليكون استثمرت في Musk من قبل، وشاركت في قيادة الاستثمار مع Vy Capital.

Loop هو نظام نقل تحت الأرض يوفر رحلات من نقطة إلى

وتقدر الصفقة شركة Boring بنحو 5.7 مليار دولار، وLoop هو نظام نقل تحت الأرض في الغالب يوفر رحلات من نقطة إلى نقطة بين المحطات حيث يستقل الأشخاص سيارات Tesla SUVs.

ويعمل نظام One Loop بالفعل في لاس فيجاس بـ3 محطات ونفق 1.7 ميل في مركز مؤتمرات لاس فيجاس، وهناك خطط لتوسيع النظام في جميع أنحاء قطاع فيجاس، مع 51 محطة على مدى 29 ميلاً.

التصاريح الخاصة بمشروع لم تنتهِ

وتقوم شركة Boring Company أيضًا بتطوير مشروع في Fort Lauderdale، فلوريدا، وهي في محادثات مع San Antonio، تكساس، وأعلن عن مشروع سابقة في شيكاغو وواشنطن العاصمة ولوس أنجلوس، لكنها لم تكتمل، وواجهت دعوى قضائية من جيران لوس أنجلوس غير الراضين، وفقدت شعبيتها عندما انتخبت شيكاغو عمدة جديدًا، ولم يتم الانتهاء من التصاريح الخاصة بمشروعها من العاصمة إلى بالتيمور، والذي يعود تاريخه إلى عام 2017.

تشغيل نظام مترو أنفاق بالسيارات بدلاً من القطارات

قال عمدة فورت لودرديل دين ترانتاليس لشبكة CNN Business يوم الخميس، ما زلنا متحمسين للغاية، ونريد المضي قدمًا، موضحا أنّ الحكومة تتعاون مع شركة Boring في القضايا الهندسية في المشروع، الذي سيربط وسط المدينة وشاطئ قريب، إنهم يعملون على محاذاة الطريق على حق الطريق الذي تتحكم فيه المدينة بشكل أكبر. ورفض الكشف عن موعد اكتماله.

تساءل النقاد عما إذا كان تشغيل نظام مترو أنفاق، لكن بالسيارات بدلًا من القطارات، هو استخدام فعال للأنفاق، والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى مليار دولار لكل ميل، وتقول شركة Boring Company إنّها تطور تقنية أنفاق أرخص، وتجادل بأن نظامها متفوق على أنظمة مترو الأنفاق التقليدية لأن الرحلات ستكون من نقطة إلى نقطة، ولن تتوقف عن التخطيط، كما هو الحال في المحطات الأخرى.