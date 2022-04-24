رسالة ابنة أسامة أنور عكاشة بعد ظهور حسن أرابيسك في «راجعين يا هوى»

وجهت الإذاعية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، الشكر إلى صُناع مسلسل «راجعين يا هوى» على رأسهم الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وذلك بعد ظهور مشهد خاص لـ«حسن أرابيسك» في الحلقة 22، الأمر الذي لفت أنظار الجمهور.

صورة وتكوين لهما مغزى مهم

وكتبت نسرين عكاشة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «شكرت صُناع راجعين يا هوى من البدايات مبدأيًا، لكن كنت مستنية شويه كدة وفي حاجات هاقولها، منها اللي لحظتها النهاردة.. في حلقة النهاردة حاجتين، أولهم الزمن اللي عاد نفسه مع بليغ لما اقتدى بزينهم السماحي في عقاب الولد الصايع الفلتان بحلقة شعره.. والتانية لما كانت خلفية مشهد مهم حسن أرابيسك بسيناريو وبتكوين صورة لهم مغزاهم».

الرغبة في الرجوع والتغيير والإصلاح

وأضافت ابنة أسامة أنور عكاشة، «الحقيقة أنها لفتة جميلة فعلًا مقدرة منا جدًا.. واللي مزود صداها عندنا إن مش تقدير بس لأبويا.. ده اهتمام بترجمة ومحاكاة فكره»، متابعة «المشهدين دول، مع غيرهم النهاردة وقبل كده، بيحكوا عن اهتمام فريق راجعين يا هوى بامتداد فكر بابا ورسالته -من أبو العلا وزينهم وحسن أرابيسك وغيرهم- لزمننا الحالي عشان نأكد على معاني زي أهمية الجذور والاصل.. القيم والأخلاقيات اللي مش مفروض تختفي ولازم ترجع .. الأرابيسك وانعكاسه في شخصية المصري.. الرغبة في الرجوع والتغيير والإصلاح.. إلخ.. وكل ده بيمتد في بليغ أبو الهنا».

تعرف على أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل «راجعين يا هوى» من بطولة عدد من النجوم، منهم: خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، نور خالد النبوي، مادلين طبر، اسلام ابراهيم، طارق عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.