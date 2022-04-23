خالد النبوي ينقذ شقيقة هنا شيحة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، محركات البحث خلال الساعات الماضية، رغبةً في معرفة أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، صاحب شخصية «بليغ»، خاصة مع تصاعد وتيرة أحداث الحلقة التي شهدت إنقاذ الأخير لشقيقة الفنانة هنا شيحة.

خالد النبوي ينقذ شقيقة هنا شيحة

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، إنقاذ الفنان خالد النبوي لشقيقة الفنانة هنا شيحة التي تقوم بدور «فريدة» بعد سقوطها في ورطة بتعرضها للابتزاز من أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

وقامت الفنانة هنا شيحة بإخبار خالد النبوي، بالورطة التي سقطت فيها شقيقتها الصغرى، حيث تعرضت للابتزاز من شاب يدعى «هشام»، بسبب امتلاكه لصور غير أخلاقية لشقيقتها الصغرى.

ولم يخيب «خالد النبوي» آمال الفنانة هنا شيحة، حيث لجأ «بليغ» إلى خطف الشاب الذي يهدد شقيقة فريدة، حتى يستعيد الصور غير الأخلاقية التي يمتلكها.

واستخدم «بليغ» عدد من أصدقائه من أجل خطف «هشام»، وربطه بالحبل على كرسي، قبل أن يكشف له عن هويته، وبعد ذلك يخبره بالخطأ الذي ارتكبه، ليس هذا وحسب، بل أوضح له أنه على دراية بطرق الابتزاز التي يتبعها مع العديد من الفتيات على غرار واقعة فريدة، مستغلًا امتلاكه لمحل هواتف محمولة، وسقوط العديد من الهواتف الخاصة بالفتيات بيده.

جدير بالذكر، أن فريدة كانت على علاقة مع خالد النبوي، قبل سفر الأخير إلى أوروبا ويتركها قبل الارتباط بها بشكل رسمي.