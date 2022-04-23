خالد النبوي يضرب إسلام جمال في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

يسعى عشاق المسلسلات الرمضانية إلى مشاهدة أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، لمشاهدة التطورات الجديدة التي يشهدها المسلسل، الذي يحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين.

خالد النبوي يعتدي على إسلام جمال

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، اعتداء الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور «بليغ» بعد خروجه من السجن، على الفنان إسلام إبراهيم صاحب شخصية «رؤوف».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

وقام خالد النبوي باصطحاب جده «جابر أبو الهنا» إلى منزل العائلة، ولكن بعد سخرية الجميع من «بليغ»، قرر معاقبة الفنان إسلام إبراهيم، حيث استدرجه في الحديث حتى تمكن من الإمساك به وتوجيه بعض اللكمات إليه.

ولم يمر وقت طويل على الشجار الذي نشب بينهما حتى وصل الأمر إلى مدحت أبو الهنا، شقيق زوجة «رؤوف»، إلا أن جابر أبو الهنا تمكن من حل الأمور بأسرع وقت ممكن.