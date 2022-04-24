هل تدرك المرأة الحائض ليلة القدر؟.. «الشعراوي» يجيب «فيديو»

يعد سؤال هل تدرك المرأة الحائض ليلة القدر؟ من الأسئلة الشائعة في شهر رمضان، وتحديدًا في العشر الأواخر من الشهر الكريم، وهي الأيام التي يتخللها ليلة القدر، وهي الليلة التي خصها الله سبحانه وتعالى بسورة في كتابه العزيز، وهي ليلة خير من ألف شهر.

وللاجابة عن سؤال هل تدرك المرأة الحائض ليلة القدر، تستعرض «الوطن» الإجابة على هذا السؤال، من خلال فيديو سابق لإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو في جلسة علم، مع الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رحمه الله، والدكتور أحمد عمر هاشم.

هل تدرك المرأة الحائض ليلة القدر؟

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، إن الحق سبحانه وتعالى حينما طالبنا بإحياء ليلة القدر، لم يضبطها بشيء أي أن يتم احيائها بأي شيء وفقا لمنهج الله، فنحن بإحياء ليلة القدر نكرم الزمن الذي نزل فيه القرآن، موضحا أن تكريم الزمن الذي نزل فيه القرآن لا ينضبط بليلة ولكن ليشيع في كل زمان.

وأضاف «الشعراوي»، ردًا على تساؤلات البعض حول المرأة أو الفتاة الحائض هل يحق لها أن تدرك ليلة القدر وهي لا تصوم الشهر كاملًا ولا تًقيم الشهر كاملًا، مستشهدا بالآية الكريمة: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» سورة البقرة (185).

صيام القضاء كثواب رمضان

وتابع «الشعراوي» أنّ تفسير الآية الكريمة، يعني أنه عند قضاء أيام رمضان، بعد انتهاء الشهر فإن ثواب صيام القضاء كثواب صوم رمضان له نفس الأجر، والأمر كذلك في ليلة القدر، فإذا أدركتها المرأة وهي حائض، فعندما تقضي صيام رمضان ستقضي ليلة القدر في وقتها أيضًا.

واستكمل: «بعض العلماء في هذا الأمر ذهبوا إلى اعتبار أنّ كل ليلة بها ليلة قدر، وكل إنسان له ليلة قدر خاصة به، محذرًا بعض الفتيات اللائي يذهبن إلى الأطباء من أجل تناول عقاقير أو حقن، من أجل تأخير الحيض، مؤكدًا أن هذا احتيال على طبيعة الأشياء».

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إن الحق سبحانه وتعالى جعل لأمة محمد محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، الهدف منها تنبيه المسلمين لبعضهم البعض بما قد يكون فاتنًا، محذرا: «إياكم أن يظن أحدًا أنّ الإنسان قد يحتال على الله فيأتي بشيء محرم».