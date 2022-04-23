دعاء ليلة القدر 2022 وعلامتها مع بدء العشر الأواخر من رمضان

دعاء ليلة القدر 2022، يردده المسلمين في الليالي الفردية في العشر الأواخر من رمضان، فحكمة الله اقتضت أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه، فالله أخفى رضاه في طاعته، ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته، لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها، ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: 34].

دعاء ليلة القدر 2022

يجتهد المسلمون في ترديد الأدعية والتقرب من اللة بالصلاة وكثرة الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، منها دعاء ليلة القدر 2022، والتي من بينها الدعاء: «اللهم بلغنا ليلة القدر وألهمنا بأن ندعي كما دلنا نبي الرحمة عليه افضل الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، «اللهم بلغنا ليلة القدر بفضلك يا ذا الفضل والمنه، ووفقنا فيها إلى كل خير، وتقبل منا كل بر، ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا يا ذا الجلال والإكرام»، وهو دعاء يُسن ترديده في العشر الأواخر من رمضان، تحسبًا لحلول ليلة القدر في أي منها، وليس لكل ليلة دعاء منفصل ومخصوص لها.

علامات ليلة القدر

واستكمالاً للحديث عن دعاء ليلة القدر 2022، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر «َالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، والتَمِسُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ»، وقالت دار الافتاء عن علامات ليلة القدر إن الإمام القرطبي ذكر في «تفسيره» (20/ 137، ط. دار الكتب المصرية) لسورة القدر قوله: «الثانية: في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا».