مطرانية طهطا تحتفل بعيد القيامة ورئيس مجلس المدينة يقدم التهنئة.. صور

احتفلت مطرانية طهطا بساحل طهطا بمحافظة سوهاج بعيد القيامة المجيد وسط حضور مكثف من الأهالي وتواجد كبير للمسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة.

رئيس مركز ومدينة طهطا يقدم التهنئة لنيافة الأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة

توجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في إطار احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد إلى مطرانية طهطا بساحل طهطا بمحافظة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة وتوابعهما.

الوفد المشارك بتهنئة بعيد القيامة المجيد

وكان برفقة عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج كل من أشرف محمد محمود وجمال شومان نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى والعلاقات العامة، وعدد من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وخلال الزيارة قدم عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج التهنئة لنيافة الأنبا أشعيا وجميع الحاضرين متمنيا لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين دوام الصحة والعافية والأمن والأمان ودوام الرقى والتقدم لبلادنا الحبيبة مصر.

تفقد أعمال النظافة وتمهيد الطرق استعدادا للأعياد

وعلى جانب اخر في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وحرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق، واستعدادا للأعياد، توجه عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لتفقد أعمال النظافة، ورفع المخلفات بقرية السوالم، وكذلك أعمال تمهيد وتسوية طريق طهطا السوالم الشيخ زين الدين والطرق المؤدية لهذه القرى، والتأكد من انتظام العمل بمنظومة النظافة العامة وتمهيد وتسوية الطرق بصفة مستمرة، وكان برفقة رئيس المركز كل من وائل أبوعليو رئيس قرية شطورة ومسؤولي النظافة والإشغالات ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.