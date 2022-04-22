تحرير 5 محاضر تموينية وإزالة مبنى مخالف خلال حملات متنوعة في طهطا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، برئاسة عامر عوض، حملة تموينية استهدفت المرور على المخابزوالأسواق بمدينة طهطا، وأسفرت عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محاضر لمخابز مخالفة

وأسفرت الحملة التي تمت بالتعاون مع مسؤولي التموين بمديرية التموين بمركز طهطا في سوهاج وقوة من مركز الشرطة، عن تحرير 5 محاضر عدم وجود بون صرف بالمخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه أكد عامر عوض رئيس المركز، على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات المطلوبة من جودة وميزان وحجم، وكذلك من صرف الخبز وصرف الدقيق وخبز الحصة بالكامل، مع متابعة مواعيد العمل الرسمية داخل المخابز خاصة في الشهر الكريم.

حملات مفاجئة على المخابز والأسواق

وأضاف أن تلك الحملات تكون بشكل مفاجئ على المخابز والأسواق، وتتنوع في أوقات مختلفة من اليوم في الصباح والمساء، كما تتم أيضا المتابعة المستمرة للأسواق داخل مدينة طهطا والقرى التابعة لها، لمراقبة الأسعار وجودة السلع والحصول على الشهادة الصحية للمنشأة والعاملين بها، فضلا عن صلاحية السلع المقدمة واستبيان مصادرها.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كما نفذت الوحدة المحلية بطهطا، إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، على مساحة 70 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر للمخالف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات التموينية والمرور المستمر على الأسواق والمخابز داخل مراكز وقرى محافظة سوهاج، خاصة في بشهر رمضان المبارك.