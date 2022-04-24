فريق طبي بـ«سوهاج الجامعي» ينجح في إنقاذ حياة رجل مذبوح من الرقبة

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 47 عاما، أصيب بقطع بالرقبة طوله 27 سم، وذلك بحسب تصريحات الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، والذي أوضح أن الشاب خضع لإجراء عملية جراحية دقيقة وخطيرة، قام بها فريق طبي بالمستشفى الجامعي ضم أطباء من وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، وقسمي التخدير والأوعية الدموية.

جرح قطعي في الرقبة يصل للقصبة الهوائية

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي بسوهاج، إن المصاب «ر س» حضر إلى استقبال المستشفى في حالة وعي غير تام، وبفحص المصاب وجد جرح قطعي كبير بالرقبة يصل إلى القصبة الهوائية، وسبب تهتك كبير بها ويمثل خطورة كبيرة على حياة المريض، وعلى الفور قام أطباء الاستقبال بعمل ما تتطلبه حالة المصاب من إنعاش.

فيما أوضح الدكتور أحمد جابر مدير مستشفى سوهاج الجامعي، أن أطباء الاستقبال تعاملوا مع الحالة بشكل فوري، حيث تم عمل الإسعافات الأولية وإنعاش المريض وإعطائه محاليل، كما تم نقل دم له لتعويض ما فقده.

العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات

وذكر الدكتور سمير عبد المجيد رئيس قسم الجراحة العامة، أنه تم نقل المصاب لغرفة العمليات الخاصة بقسم الجراحة بعد إجراء جميع الأشعات والتحاليل الطبية اللازمة لتشخيص الإصابات الموجودة، حيث استغرقت العملية الجراحية 6 ساعات متواصلة.

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوي أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة والمشرف على العملية الجراحية، أنه تم عمل استكشاف كامل للرقبة لمعرفة مدى الإصابات الموجودة، حيث وجد تهتك شديد بالرقبة وبالقصبة الهوائية والعضلات المحيطة بها، مع تهتك في بعض الأوعية الدموية للرقبة، لذلك تم وضع خطة جراحية دقيقة للتعامل مع المصاب وإنقاذ حياته.

وأوضح الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة ورئيس الفريق الجراحي، أنه تم خلال العملية الجراحية رتق وخياطة القصبة الهوائية، وذلك لضمان صحة وسلامة القصبة الهوائية والمجرى الهوائي، ثم رتق وخياطة كل العضلات المتهتكة بالرقبة، ووقف النزف الموجود والتعامل مع كل الأوردة والشرايين النازفة في الرقبة، مضيفاً أنه تم نقل المصاب إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وهو الآن بصحة جيدة.

الفريق الجراحي في مستشفى سوهاج الجامعي

جدير بالذكر أن الفريق الجراحي ضم كلاً من الدكتور محمد عبد العال، والدكتور حاتم الشاذلي مدرسين مساعدين بقسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، والدكتور محمود همام طبيب مقيم بوحدة جراحة الوجه والفكين، كما ضم فريق التخدير الدكتورة نهال سمير مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمود عادل والدكتور شريف القضابي أطباء مقيمين، كما ضم فريق جراحة الأوعية الدمويه كلاً من الدكتور مصطفى فودة والدكتور محمد حسين مدرسين مساعدين بقسم الأوعية الدموية.