محافظ سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2022، وذلك بقرية نجع النجار في مركز سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس خميس محمد علي مدير مديرية الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين

أكد محافظ سوهاج على تقديم أوجه الدعم الفني والإرشادي كافة للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة.

212 ألف فدان قمح في سوهاج

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألف و862 فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وقد تم تجهيز 18 موقعا للتخزين ما بين صوامع وشون تتسع لـ142 ألف طن قمح.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلن عن استقبال شون وصوامع المحافظة لـ51 طن قمح تم توريدها من قبل المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام في، وأكد «الفقي» حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة على تذليل كافة المشكلات والعقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح خلال العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشهد طفرة على مستوى زراعة القمح لم تحدث منذ 12 سنة، ففي هذا الموسم تمّ زراعة 3.6 مليون فدان بزيادة قدرها 260 ألف عن العام الماضي، وكان أغلب هذه الفدادين في الأراضي المستصلحة حديثا.