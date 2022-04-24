رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي انعقد بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني

أكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مع ضرورة استعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.

استعرض المجلس جهود الجامعات في تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

استعرض المجلس الموضوعات البحثية التي تخدم الصناعة

كما استعرض المجلس الموضوعات البحثية التي تخدم الصناعة، والتي أعدتها الجامعات ومنهت جامعة سوهاج، للمُشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وزيادة المُكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في هذا المجال.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات احتفالية الجامعة بتكريم الأم المثالية من خلال المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بالقاعة الكبرى بالحرم الجامعي القديم.