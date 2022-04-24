درجات الحرارة اليوم 23 رمضان في سوهاج: حار مشمس نهارا معتدل ليلا

تستمر درجات الحرارة بمحافظة سوهاج في الارتفاع مرة خلال 10 أيام، لتسجل اليوم، العظمى 34 درجة مئوية فى جو حار مشمس نهارا، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية، فى طقس معتدل مائل للبرودة ليلا.

وتمر محافظة سوهاج هذه الأيام بطقس حار نهارا بحسب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ يميل إلى البرودة ليلا، تزامنا مع العشر الأخير من شهر رمضان الكريم.

أجواء حارة على أنحاء البلاد نهارا وتميل للبرودة ليلا

تستمر الأجواء الحارة بمحافظة سوهاج، وعلى كل أنحاء البلاد، فيما تميل للبرودة ليلا خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع هدوء فى سرعة الرياح، وكذلك تميل للبرودة ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وشمال وجنوب البلاد

يسود طقس الحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ليصبح معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسجل طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا مائل للبرودة ليلا من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ومعتدل ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة لمدن القاهرة وإسكندرية وأسوان

تسجل درجة الحرارة العظمى بمدينة القاهرة 29 درجة مئوية، بينما تسجل العظمى لمدينة الإسكندرية 26 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة العظمى بمدينة أسوان إلى 31 درجة مئوية.

طقس جنوب الصعيد

تسجل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد الأحد 23 رمضان، 37 درجة مئوية للعظمى، و21 درجة مئوية للصغرى، في طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

طقس شمال الصعيد

بينما تسجل درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد، 33 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية فى طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.