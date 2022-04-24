«مياه سوهاج» تكرم العاملين وأبناءهم من حفظة القرآن الكريم

كرمت شركة مياه سوهاج العاملين وأبناءهم من حفظة القرآن الكريم، في إطار التواصل ومشاركة الشركة العاملين بكل المناسبات الدينية والإجتماعية.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب العاملين وأبناءهم من حفظة القرآن الكريم.

مسابقة لحفظ القرآن الكريم

جاء ذلك بعد إجراء مسابقة في حفظ ربع ونصف القرآن الكريم وثلاثة أرباع القرآن والقرآن الكريم كاملاً، وأشرف على تلك المسابقة الإمام هشام هارون محمد مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية وشارك بها عشرة من العاملين وعشرة من أبناء العاملين.

تقليد سنوي

وأشارت مها غازي مديرة إدارة الإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليداً سنوياً ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم ولغرس قيم الخير والعطاء، ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ولتحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد أو الأفكار الضالة والمنحرفة، هذا بالاضافة الى تشجع العاملين وابنائهم على حفظ القرآن الكريم ولغرس الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم.

فعاليات مسابقة القرآن الكريم

يذكر أنه في وقت لاحق نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مسابقة القرآن الكريم للعاملين وأبنائهم تحت إشراف كامل من الأزهر الشريف ليتم إعلان النتيجة اليوم وتكريم الفائزين بالمسابقة.