عاجل.. «الأنباء الأردنية»: الملك عبد الله يتوجه إلى القاهرة

توجه الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، إلى القاهرة؛ وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

لقاء مع الرئيس السيسي

ويعقد ملك الأردن خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.