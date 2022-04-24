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محمود مسلم

عاجل.. «الأنباء الأردنية»: الملك عبد الله يتوجه إلى القاهرة

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سحر المكاوى
04:38 م | الأحد 24 أبريل 2022
ملك الأردن

ملك الأردن

توجه الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، إلى القاهرة؛ وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

لقاء مع الرئيس السيسي 

ويعقد ملك الأردن خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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بقلم سحر المكاوى