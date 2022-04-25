سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25-4-2022 في مصر

مع موسم الحج، وبدء التقديم له من مختلف الجهات والوزارات، يهتم الناس بالبحث عن سعر الريال السعودي، من أجل متابعة سعر العملة السعودية، مقارنة بالجنيه المصري، وحساب ميزانياتهم، وما يحتاجونه أثناء السفر.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض في السطور التالية سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الاثنين.

كما سجل سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.93 جنيه، مقابل 4.88 للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي سعر 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجلت سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل الحالي.