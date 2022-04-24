مصرع 3 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بطريق «الإسماعيلية - السويس»

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الاسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مركز شرطة فايد، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قرب مركز الشرطة، ومصرع 3 أشخاص.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين إلى مستشفى فايد المركزي، فيما نُقل المصابون إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

إعادة الحركة المرورية

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، لمعاينة مكان الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية مرة أخرى.