فيديو.. تفاصيل إخلاء سبيل مدعي النبوة في الإسماعيلية «مهتز نفسيًا»

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإخلاء سبيل المتهم بادعاء النبوة، بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، مع إلزام أسرته بإيداعه إحدى المصحات للعلاج من الإدمان.

استمع فريق من النيابة العامة إلى أقوال المتهم وشهود العيان حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول ما ارتكبه المتهم في أحد شوارع الإسماعيلية الرئيسية.

مريض نفسي يحتاج العلاج

وقررت نيابة الإسماعيلية تسليم المتهم إلى ذويه لاحتياجه للعلاج من الإدمان بعد ثبوت اهتزاز المتهم نفسيا.

وقال شهود العيان إن المتهم ويدعي «أشرف.س» في الخمسينيات من العمر، تجول في شوارع الإسماعيلية الرئيسية يمتطي حصان ويتحدث بكلمات غير مفهومة ويدعي أنه رسول مرسل إلى مصر.

وأضاف شهود العيان أن المتهم كان يسير بالحصان في ميدان الممر ومنطقة السلطان حسين، مشيرين إلى أنه تمت مشاهدته في أكثر من شارع رئيسي في الإسماعيلية على مدار الأشهر الماضية.

وزارة الداخلية: متعاطٍ للمواد المخدرة

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية قبل عدة أيام ملابسات ضبط شخص خمسيني يدعي النبوة في محافظة الإسماعيلية بعد رصد عدة منشورات حول المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية إنه تم تحديد هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه من مسكنه في دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المتهم متعاطي للمواد المخدرة.

وأضاف البيان أن المتهم يعمل في تأجير الأحصنة بشكل دوري في الحدائق والمتنزهات، خاصة في الأعياد والمناسبات إلا أنه حدث تغير في سلوكه خلال الفترة الماضية.