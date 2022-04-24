طقس الإسماعيلية.. ارتفاع في درجة الحرارة ونشاط للرياح

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مع نشاط للرياح ظهر علي الأنحاء الجنوبية من المحافظة قرب محافظة السويس.

وارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 32 درجة مؤوية اليوم الأحد مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي استقرت فيه درجات الحرارة عند 22 و23 درجة طوال الأسبوع الماضي.

وسجلت درجات الحرارة في الإسماعيلية بحسب هيئة الأرصاد الجوية 32 درجة للكبري و15 درجة للصغري، ليسجل ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا وانخفاض ملحوظ بشكل كبير ليلًا.

وتشهد محافظة القاهرة طقس حار على محافظة القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سيولة على الطرق المرورية

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية على كافة الطرق الرئيسية السريعة والصحراوية مع عدم وقوع أي حوادث خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت الأكمنة الثابتة والدوريات المتحركة في شوارع الإسماعيلية الرئيسية الصحراوية والسريعة، فيما حذر رجال المرور المواطنين من عدم تجاوز السرعات.

وحذرت الإدارة العامة للمرور المواطين من السير على الطرق السريعة في ساعات متأخرة بسبب الشبورة، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق أي طرق حال التأكد من خطورة الحركة المرورية عليها.

طوارئ مع احتفالات عيد القيامة

وتشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد رفع حالة الطوارئ في عدة أماكن بالتزامن مع أعياد الأقباط فيما انتشرت الخدمات في محيط الكنائس والميادين في المحافظة.