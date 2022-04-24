حبس رجل وزوجته لاتهامهما بقتل شاب في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق صباح اليوم الأحد بحبس شخص وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة مقتل شاب والعثور على جثماته في ترعة الإسماعيلية.

وناقش فريق من النيابة العامة المتهمين على مدار الساعات الماضية إلى أن اعترف المتهمون بعد مواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية وأدلة ارتكابهم للواقعة.

تمثيل الجريمة

اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمين إلى مكان ارتكاب الواقعة لتمثيل الجريمة بعد اعتراف المتهم الأول بارتكابه لها والتخطيط لاختطاف المجني عليه بعد اكتشافه علاقة بينه وبين زوجته.

استدراج واختطاف وقتل

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، من القبض على المتهمين بارتكاب واقعة اختطاف شاب ومقتله خلال الساعات الماضية فيما كشفت التحقيقات عن تصوير المتهمين المجني عليه مقطع فيديو بقصد إهانته.

واعتدى المتهمون على الشاب برفقة 3 أشخاص من أصدقائهم في وحدة سكنية بالضرب المبرح إلى أن توفي الشاب بسبب التعذيب فقررو محاولة إخفاء جريمتهم بالتخلص من الجثمان وإلقائه في ترعة الإسماعيلية.

وعثر أهالي محافظة الإسماعيلية على الجثمان قرب قرية نفيشة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى هوية المجني عليه.

علاقة غير شرعية

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم اعتدى بالضرب على المجني عليه لاكتشافه علاقة غير شرعية بينهما فيما أوهمت الزوجة زوجها قيامها بهذا الفعل بعد تهديده لها.

وقالت المصادر، إن المجني عليه أرسل صورا فاضحة إلى الزوج، فيما أقرت الزوجة لزوجها بارتكابها هذه الأفعال تحت التهديد، وقرر المتهم استدراج المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب، إلى أن توفى وقرر التخلص من الجثمان بإلقائه في ترعة الإسماعيلية.