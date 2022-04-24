جردوه من ملابسه وعذبوه.. تفاصيل مصرع شاب في الإسماعيلية بسبب علاقة محرمة

تمكنت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، من القبض على المتهمين بارتكاب واقعة اختطاف شاب ومقتله خلال الساعات الماضية.

وكشفت التحقيقات بواقعة مقتل شاب في الإسماعيلية أمس السبت، عن تصوير المتهمين المجني عليه مقطع فيديو بقصد إهانته.

وقالت المصادر، إن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى إحدى المناطق في مدينة الإسماعيلية، واختطفوه وأودعوه إحدى الوحدات السكنية، واعتدوا عليه بالضرب.

مصادر: المجني عليه مات من التعذيب

قالت المصادر، إن المجني عليه توفى بسبب الاعتداء المتكرر عليه بالضرب من المتهمين، بسبب اكتشاف علاقة محرمة بينه وبين زوجة المتهم الأول، في ارتكاب الواقعة.

وأضافت المصادر، أن المتهمين قرروا التخلص من الجثمان بإلقائه في ترعة الإسماعيلية، لإخفاء جريمتهم، إلا أن المباحث الجنائية كشفت تفاصيل الواقعة، بعد ساعات من العثور على الجثمان.

تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن الإسماعيلية، تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في ترعة الإسماعيلية، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أنها لشاب متغيب يدعى «أحمد. م» مقيم بمنطقة الحرفي.

وقالت المصادر، إنه تم اكتشاف وجود تغير في الجثة، ووجود عدد من الاصابات في جسد المجني عليه، بسبب ضربه في مختلف أنحاء جسده.

علاقة غير شرعية كشفت الجريمة

بتكثيف التحريات حول المجني عليه وعلاقاته، اكتشف رجال المباحث الجنائية، وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم وزوجته، وأنهما وراء الحادث برفقة بعد الأصدقاء.

وقالت المصادر، إن المجني عليه كان على علاقة بزوجة المتهم، ومع وقوع خلاف بينهما، أرسل صورا فاضحة إلى الزوج، فيما أقرت الزوجة لزوجها بارتكابها هذه الأفعال تحت التهديد، وقرر المتهم استدراج المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب، إلى أن توفى وقرر التخلص من الجثمان بإلقائه في ترعة الإسماعيلية.