سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 25-4-2022 في البنوك المصرية

تعد العملة الكويتية، ضمن ما يهتم به الناس من العملات، نظرا لأنها أعلى قيمة في البنوك، لذا يبحث الناس بشكل مستمر عن سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، سواء حكومية أو خاصة، إذ أن الأوراق النقدية المختلفة، تشهد عمليات بحث كبيرة، عن أسعارها بشكل يومي.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي، في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات للبنوك وردت قبل اليوم الاثنين.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.20 جنيه للشراء، مقابل 60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 58.32 جنيه للشراء مقابل 60.85 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الإثنين.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 58.32 جنيه للشراء مقابل 60.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدينار الكويتي 58.92 جنيه للشراء مقابل 60.92 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.44 جنيه للشراء، مقابل 60.97 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أما بنك المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي 55.81 جنيه للشراء و60.57 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص به.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 56.62 جنيه للشراء مقابل 60.57 جنيه للبيع.