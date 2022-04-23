سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-4-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، إذ أن الأوراق النقدية المختلفة، تشهد عمليات بحث كبيرة عن أسعارها عبر محركات البحث المختلفة، وجاء أبرزها الدينار الكويتي، الذي يعد من أغلى العملات في العالم.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي، في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.20 جنيه للشراء، مقابل 60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.32 جنيه للشراء مقابل 60.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري سجلت العملة الكويتية، نحو 58.32 جنيه للشراء مقابل 60.85 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدينار الكويتي 58.92 جنيه للشراء مقابل 60.92 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.44 جنيه للشراء، مقابل 60.97 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 56.62 جنيه للشراء مقابل 60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أما بنك المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي 55.81 جنيه للشراء و60.57 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص به.