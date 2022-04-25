حظك اليوم برج الأسد الاثنين 25-4-2022 عاطفيا ومهنيا

أينما تجد الأناقة والجاذبية، تعرف أن هذا الشخص ينتمي إلى مواليد برج الأسد، فيمتلكون اهتماما كبيرا بمظهرهم الخارجي وملابسهم المتناسقة، والألوان التي يختارونها بعناية.

ويمتلك مواليد برج الأسد، العديد من الصفات أيضا، أبرزها الكرم حد الإسراف، والهدوء والرذانة، وخفة الظل، والشخصية القوية والعاطفة الجياشة والحب والإخلاص، كما أنهم صادقون يكرهون الكذب والخداع، ويحبون الصراحة والوضوح ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيقها في حياتهم، كما أنهم يتحملون المسئولية ويقدرون من حولهم ويقدمون لهم العون والمساعدة في كل الأمور التي يمكن أن يلجئون لهم فيها فلا يستطيعون قول لا للمحتاج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل المدخرات بالنسبة لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني، وهذا يمدك بفرصة جيدة لزيادة مدخراتك أو أملاكك، وينصحك بالتخطيط الجيد في العمل والعمل على تحسين أحوالك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يخبرك حظك اليوم أن الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب بشدة بمن تحب، وتقضى أوقاتا مليئة بالود بينكما.

مشاهير برج الأسد

ينتمي العديد من المشاهير والفنانين إلى برج الأسد أبرزهم الفنان أحمد عز ويوافق قتاريخ ميلاده 23 يوليو، رامي عياش ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس، والفنان تامر حسني ويوافق تاريخ ميلاده 13أغسطس، والفنان باسم ياخور، والفنان الراحل فريد شوقي، وسعيد صالح، ورشدي أباظة.