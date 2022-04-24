حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 24-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع البعض بشغف كبير التغيرات التي تحدث في المجرة نتيجة لحركة الكواكب والنجو بشكل يومي، فالبعض يرى أن هذه التغيرات تؤثر على طاقة الإنسان وتحدد كيفية سير اليوم.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» للمتابعين والمهتمين بمعرفة حركة الكواكب والنجوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور الآتية:

حظك اليوم برج الحمل 24-4-2022 على الصعيد المهني

وعلى الصعيد المهني يكون حظ مواليد برج الحمل اليوم: «اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة».

حظك اليوم برج الحمل 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع زحل بمنزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

حظك اليوم برج الثور 24-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا للصبر أو تقديم بعض التنازلات.

حظك اليوم برج الثور 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكّر عليك صفو حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-4-2022 على الصعيد المهني

اقتران القمر مع زحل بمنزل الحظ يساعدك على التأثير فيمن حولك.. تعلمهم بلطف وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد يمدك القمر اليوم بالقدرة على إظهار أفكار ومشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج السرطان 24-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يقظة وقدرة على إدارة وضعك المالي والمهني بحكمة وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج السرطان 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تحل مشاكلك مع شريك الحياة أو مع الأحباب والأصدقاء بالحوار الهادئ.

حظك اليوم برج الأسد 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم أن تحمي حقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 24-4-2022 على الصعيد المهني

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.

حظك اليوم برج العذراء 24-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك على تنظيم وقتك وجهودك وأولوياتك وتقوم بواجبك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للعطاء، وتستطيع أن تتفاهم بصورة أفضل مع الأصدقاء والأحباب أو شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الميزان 24-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر، وتعلن عن مواهبك ببساطة.

حظك اليوم برج الميزان 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب وتتواصل بصورة أفضل مع الجميع.

حظك اليوم برج العقرب 24-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتحكم في عصبيتك إذا تعرضت لاستفزازٍ ما وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى وقاوم التشوش والانفعال.

حظك اليوم برج القوس 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تعطي انطباعا ساحرا وأن تترك أثرا في النفوس.

حظك اليوم برج القوس 24-4-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش.. قد تجد اليوم أمامك فرص متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.

حظك اليوم برج الجدي 24-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن ترتب أفكارك وأن تتحرك بهدوء وحذر إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الجدي 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تتجنب الحوارات الشائكة تفاديا للصدام مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو 24-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تبدو جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة وقد تميل أيضا للتصرف بإيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 24-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي واليوم عليك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.. تحرّك بحذر وكن كتوما.

حظك اليوم برج الحوت 24-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم لا تتسرع في أقوالك وابتعد عن التعالي ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.