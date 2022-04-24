«الموسيقيين» تعلن وفاة عازف الكمان محمود صقر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وفاة عازف الكمان محمود صقر منذ قليل.

الموسيقيين تنعى عازف الكمان

وقالت النقابة في بيان لها: «نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها تنعى وفاة الزميل والأخ عازف الكمان محمود صقر، وللفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان».

وأوقفت نقابة المهن الموسيقية، مؤخرا المنتج ومتعهد الحفلات وليد منصور بسبب مشاكل في أداء رسوم الحفلات النسبي الموقعة عليه قبل أيام من بدء شهر رمضان الكريم.