رغم قرار الموسيقيين بمنعه.. مهرجانات حسن شاكوش حاضرة في دراما رمضان 2022

رغم قرار منع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء وإقامة الحفلات داخل مصر، إلا إن مهرجاناته ظهرت تتواجد الأعمال الدرامية رمضان 2022

مسلسل المشوار

كان لحسن شاكوش ظهور بمهرجان «حبيبتي» خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل «المشوار» لمحمد رمضان.

وحضر حسن شاكوش خلال مشهد هروب «ماهر» و«ورد» من عصابة «وجيةه» بعد أن تتبعوا تليفون «ماهر» وعرفوا مكانهما، ليضطرا وابنهما للهروب بالحقيبة، ويدخلون وسط زفة لعروسة ويتفاعلون معهم بالرقص والغناء على أنغام مهرجان «حبيبتي» لحسن شاكوش.

مسلسل المشوار للمخرج محمد ياسين ومن تأليف محمد فريد ويشارك محمد رمضان بطولة المسلسل الفنانة ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، أحمد مجدي.

مسلسل أحلام سعيدة

كما كان لحسن شاكوش حضور في الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا، من خلال مشهد وجود شيماء سيف «صدفة» التي تخدمة «ديدي هانم» التي تقوم بدورها يسرا، بعد إصابتها بالعمي، وظهرت «شيماء» خلال أحد المشاهد وهي في المطبخ وترقص على أنغام مهرجان «عود البطل» لحسن شاكوش.

مسلسل أحلام سعيدة تدور أحداثه في إطار كوميدي حول 3 سيدات لكل منهن حكاية مختلفة، جمعتهن الظروف في جروب لطبيبة تعالج من الأرق وقلة النوم، وتبدأ كل منهن التعرف بالأخرى ليصبحن صديقات.

مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل التي تخوض لأول مرة تجربة الكتابة.