الموسيقيين تلغي حفلا غنائيا لـ«مسلم» في أسيوط

علمت الوطن، أن نقابة المهن الموسيقية ألغت حفلا غنائيا للفنان مسلم كان من المقرر إقامته في الصالة المغطاة بمنطقة الأربعين في أسيوط.

تفاصيل إلغاء حفل مسلم

جاء قرار الإلغاء بناء على توجيهات من الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وحمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل وسعد المتولي رئيس اللجنة القانونية بالنقابة، بسبب عدم حصول مسلم على تصريح من النقابة لإقامة الحفل.

وعلى إثره، ألغى الفنان ماهر العراقي نقيب الموسيقيين بمحافظة أسيوط، الحفل، وأبلغ الجهات الأمنية.

منع 20 فنانا من الغناء في مصر

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، أكتوبر الماضي، إيقاف ومنع 20 من مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات غنائية في مصر، وكان أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

كما أعلنت بشكل رسمي سحب تصريح الغناء من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بسبب إساءته لشعبة العازفين في النقابة حينما سخر من عازفي الإيقاع في إحدى الحفلات وسخر من بناتهم قائلا: «راقصات».

ومنذ ذلك الوقت، لم يسمح بعد لحسن شاكوش بالغناء في مصر، وأحيا عددا كبيرا من الحفلات خارج مصر في السعودية والإمارات.