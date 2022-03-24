تفاصيل عدم معاقبة ويجز بسبب ملابسه بـ«الموسيقيين»: مختلف عن محمد رمضان

رفضت نقابة المهن الموسيقية، المقارنة بين الملابس التي ارتداها مؤدي الراب ويجز، وعدم ارتداء الفنان محمد رمضان للملابس في حفلاته الغنائية.

مستشار الموسيقيين: ما فعله ويجز كان إعلان وقبض ثمنه

قال المستشار علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، عن سبب عدم معاقبة ويجز مثلما يحدث مع محمد رمضان، «ما فعله ويجز لا يليق، وهو أمر ليس بجيد، ولا أحد يرضى عنه، وما فعله كان عبارة عن إعلان لإحدى شركات الملابس وقبض ثمنه بالظهور بملابسهم خلال الحفل الذي أقيم فى المملكة العربية السعودية».

مستشار الموسيقيين: محمد رمضان لا يحق له إحياء الحفلات

أضاف «لا يمكن المقارنة بين ويجز ومحمد رمضان، لأن ويجز فى النهاية كان مرتدي ملابس، حتى لو لم نحترمها، فحين ما يجر التحقيق معه، ستكون ملابس كاملة، والعورة مستترة، على عكس ما يفعله محمد رمضان الذي يظهر في حفلاته عاريا من ملابسه».

وأشار «عامر»، إلى أن محمد رمضان حتى الآن لا يحق له إحياء الحفلات، إلا بموافقة من نقابة الموسيقيين.

يذكر أن مؤدي الراب ويجز، كان أحيا حفلا غنائيا كبيرا في موسم الرياض، رفقة «عفروتو ومروان بابلو»، وارتدى ملابس غريبة، منها شورت بنفسجي اللون وجاكيت أخضر، ووصل ثمن تلك الملابس إلى 95 ألف جنيه مصري.

كانت هناك أصوات نادت بعد الحفل، بإيقاف ويجز عن الغناء بسبب ما قدمه فى الحفل.

جدير بالذكر، أن أغنية ويجز الجديدة البخت ما زالت حتى الآن، تتصدر تريند موقع يوتيوب ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.