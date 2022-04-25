حظك اليوم برج العذراء الإثنين 25-4-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات ومميزات عديدة يمتلكها مولود برج العذراء وفق خبراء الفلك، فهم يمتلكون القدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، وتجده دائما مخلصًا جدا في عمله ويؤديه على أكمل وجه.

صفات برج العذراء

وعلى المستوى الشخصي، تجد مولود برج العذراء صادقًا في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير، وصريحا وصادقا ولا يقبل الكذب أبدا، ويبتعد عن الأشخاص الذين يمتلكون هذه الصفة، كما أنه يحب النظافة والترتيب ويكره الفوضى وتتسبب في إزعاجه وتوتره كثيرا، كما يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية حيث أنه لا يثق في الناس سريعا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن فينوس والمريخ والقمر في مواجهتك لذا عليك أن تتظاهر بالبرود ولو كانت جهنم بداخلك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تمر ببعض التوترات اليوم، إذ يتواجد القمر في مواجهة برجك؛ مما يفرض عليك نزاعا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، ورغم ذلك قد تجد نتائج جيدة وتمضي الأمور لصالحك إذا انتبهت لحقوقك والتزمت بالقوانين والتشريعات.

عيوب برج العذراء

مولود برج العذراء لديه بعض العيوب، التي تسبب إزعاجًا لمن حوله، أبرزها النقد اللاذع لكل ما يراه ولا يعجبه بصراحة شديدة تثير استياء الآخرين، كما أنه لا يمنح الثقة الكبيرة للناس، فهو لا يرتاح لهم بسهولة، وهذا ما يجعل اختلاطه بالآخرين صعبًا، ويحب الوحدة والانعزال، ويكره الاختلاط بالناس، ويجد صعوبة في الانخراط في المجتمع والتواجد في مناسبات اجتماعية هامة.