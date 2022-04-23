حظك اليوم برج العذراء السبت 23-4-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذرءا لديه شخصية ذات مشاعر مرهفة، كما أنه يحب إنجاز جميع المسؤوليات التي يتم إسنادها له، ولا يحب أن يتكاسل عن إنجاز تلك المهام ولا يحب تاجيلها، كما أنه يعشق النظام، ويحب أن تكون الأشياء من حوله منظمة ومرتبة، ويبتعد قدر الإمكان عن الفوضى التي تحدث من الأشخاص الآخرين، كما أنه صريح وصادق ولا يحب الكذب وتغيير الحقائق.

ويحب مولود برج العذراء انتقاد الأشخاص المحيطين به كثيرا، ولا يحب أن يسكت عن الأخطاء، ولا ينساها على الإطلاق، كما أنه يبحث عن الحظ اليومي الخاص به دائما، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة، فقط لا تندفع في قراراتك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشويش.. يمكنك اليوم أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية وقد يساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

عيوب برج العذراء

من أبرز عيوب برج العذراء اعتماده على العقل فقط في إتخاذ قرارته التي تتعلق بالمستقبل، كما أنه يجد صعوبة كبيرة في اختيار الأصدقاء، كما أنه يجد صعوبة كبيرة في اختيار الأصدقاء والأشخاص المقربين منه، ويمتلك شخصية عنيدة ويصعب على الآخرين تغيير آرائه.