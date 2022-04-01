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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 1-4-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:03 ص | الجمعة 01 أبريل 2022
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

قدرته الكبيرة على تحمل التعب والإرهاق تجعل من مولود برج العذراء شخصية قادرة عل تحمل المسئوليات المسندة إليه، ويحرص على إتقانها بأكمل وجه، كما أنه لا يحب الفوضى على الإطلاق، ولكنه يميل إلى الترتيب والتظيم في حياته، ويحرص على التواجد في أماكن مرتبة، كما أنه يحلل كافة الأمور تحليل دقيق، ما يجعله يعاني كثيرا بإهدار الكثير من الوقت والجهد في التفاصيل الصغيرة، ما يعرض الأمور الأساسية للضياع بين تلك الأمور الصغيرة.

ومن أكثر الأشياء التي قد تجعل مولود برج العذراء يشعر بالتعب والإرهاق، هو حرصه على البحث عن الخير في جميع الأشخاص المحيطين به، كما أنه يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدو اليوم متفائلا، والفرصة سانحة لتحقيق تواصل أفضل.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب برج العذراء أنه لديه شخصية تحب المثالية بشكل كبير، ولا يقبل الوقوع في أخطاء، كما أنه يشعر بالإحباط بسهولة، ولا يستطيع التعبير عن مشاعره.

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بقلم إسراء حامد محمد