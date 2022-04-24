حظك اليوم برج العذراء الأحد 24-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ برج العذراء من مواليد 20 أبريل حتى 20 مايو، وهو يتسم بالدقة في تنفيذ أعماله فهو يتقن المهمات التي يكلف بها بشكل جيد ويراجعها جيدا حتى تكون خالية من أي أخطاء، كما أنه مجتهد بدرجة كبيرة وطموحه يدفعه لتحقيق كل ما يريد في حياته.

مواصفات برج العذراء

وإلى جانب شخصيته الطموحة فهو شديد الإصرار ومن الصعب جعله يشعر بالإحباط أو اليأس، وأيضا على الناحية الأخرى فهو رومانسي ولديه عزيمة لتحقيق مشروعاته وخططه بمنتهى الحكمة.

وفي إطار الخدمات المختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا للصبر أو تقديم بعض التنازلات في حياتك لكي تحقق نجاح على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يجب ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكّر عليك صفو حياتك، لكي تشعر بالسعادة مع من تحب وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء.

عيوب برج العذراء

وأبرز عيوب برج العذراء الغيرة الشديدة على المقريبن منه، كما أنه يحب للتملك، تجاه كل من حوله ويرفض التغيير المستمر، فهو يحب الاستقرار والهدوء لدرجة أقرب إلى الرتابة والملل والروتينية الشديدة.

ومن أبرز عيوبه العناد الكبير فهو يحاول دائما أن يلغي شخصية من حوله لكي يحقق ما يريد حتى لو كان ذلك على حساب سعادتهم