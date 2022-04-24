إصابة شاب بكسر بالجمجمة في مشاجرة بسبب «طرطشة المياه» في أطفيح

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بقرية في أطفيح، ما أسفر عن إصابة شاب بكسر بالجمجمة، وتم ضبط المتهمين.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المشاجرة نشبت بين اثنين من ابناء العمومة، وبين سائقين توك توك، لتسبب التوك توك في طرطشة مياه على ملابس الطرف الأول خلال سيرهما بالشارع، ونم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

طرطشة مياه على الملابس

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا بنشوب مشاجرة وإصابة شخص بكسر بالجمجنة، ونقله إلى المستشفى، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المشاجرة نشبت بين طرف أول أثنين من أبناء العم، وطرف ثاني سائقين توك توك، لتسبب الطرف الثاني في طرطشة مياه على ملابس الطرف الأول خلال سيرهما بالشارع، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة والتشاجر، ما أسفر عن إصابة واحد من الطرف الأول بكسر بالجمجمة.

القبض على المتهمين في المشاجرة

تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.