لتألقها في «انحراف».. إشادات مصرية وعربية لـ روجينا بسبب شخصية حور

نالت الفنانة روجينا، إشادة كبيرة على دورها بتجسيد شخصية الدكتورة حور في مسلسل انحراف من متابعي ورواد موقع تبادل الرسائل القصيرة تويتر، بسبب النجاح الكبير الذى حققه المسلسل فى مصر والعالم العربي.

روجينا تجسد شخصية الطبيبة النفسية حور

روجينا التي تجسد شخصية طبيبة نفسية تقتل كل من يظلم مرضاها تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب أدائها التمثيلي القوي الذي ظهر في الحلقات الأخيرة من مسلسل انحراف.

روجينا في مسلسل انحراف قامت حتى الآن بقتل كل من محمد لطفي وعبد العزيز مخيون ولوسي ومحمد عادل بسبب ما فعلوه مع مرضاها.

كما أنها متزوجة من ضابط شرطة تستغله من خلال عمله لمعرفة أخبار ضحاياها وهي شخصية الفنان أحمد صفوت كما تساعدها في العمل ويزو.

مسلسل انحراف من إخراج رؤوف عبد العزيز

مسلسل «انحراف»، هو عمل مأخوذ من الواقع المصري، وقصص حقيقة نشرت في صفحات الحوادث، ويدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

مسلسل «انحراف» بطولة كل من الفنانة روجينا والقديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما حقق المسلسل حتى الآن عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أكثر من 30 مليون مشاهدة، خلال الحلقات العشرين الأولى.