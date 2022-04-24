مسؤول روسي: الصاروخ «سارمات» قادر على حمل عدة أسلحة فرط صوتية

قال ضابط روسي رفيع المستوى ، اليوم، إنه تم اختبار صاروخ باليستي روسي جديد عابر للقارات، قادر على حمل عدة أسلحة فرط صوتية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن العقيد الجنرال سيرجي كاراكاييف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية التابعة للجيش الروسي ، قوله إن الصاروخ الجديد «سارمات» مصمم لحمل عدة أسلحة فرط صوتية في وقت واحد من طراز «أفانجارد» ذات القدرات النووية.

الإطلاق التجريبي جاء سط توترات متصاعدة بين موسكو والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الصاروخ سارمات تم اختباره لأول مرة يوم الأربعاء الماضي من منشأة الإطلاق بليسيتسك في شمال روسيا، وأن رؤوسها الحربية التدريبية نجحت في الوصول إلى أهداف وهمية في ميدان إطلاق النار في كورا في أقصى شرق شبه جزيرة كامتشاتكا، وجاء الإطلاق التجريبي وسط توترات متصاعدة بين موسكو والغرب بشأن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا، ويثبت تأكيد الكرملين على القوات النووية في البلاد.

بوتين: الصاروخ الجديد سيجعل من يفكرون في تهديد بلادنا يفكرون مرتين

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق صاروخ سارمات ووصفه بأنه إنجاز كبير، مدعيا أن الصاروخ الجديد ليس له نظير أجنبي وأنه قادر على اختراق أي نظام دفاع صاروخي محتمل، وقال بوتين «هذا السلاح الفريد حقًا سيعزز الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية ويجعل أولئك الذين في خضم الخطاب العدواني المحموم يحاولون تهديد بلادنا، يفكرون مرتين».

يذكر أن روسيا قد قامت بتطويرمنظومة «أفانجارد» بعد قرار الولايات المتحدة، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، بالانسحاب من معاهدة الدفاع الصاروخية، وكذلك في رد على خطط واشنطن قيام واشنطن بنشر عناصر درعها الصاروخية العالمية.