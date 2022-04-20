بوتين: صاروخ سارمات سيجبر المسعورين الذين يحاولون تهديدنا على التفكير

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع افتراضي مع قادة وزارة الدفاع الروسية، بالاختبار الناجح للصاروخ الروسي الجديد العابر للقارات «سارمات»، معتبرا أنه حدث كبير ومهم في تطوير المنظومات الدفاعية المستقبلية للجيش الروسي.

بوتين: صاروخ سارمات الجديد سيضمن أمن روسيا

وقال بوتين إن: هذا الصاروخ سيضمن أمن روسيا وسيجبر المسعورين الذين يحاولون تهديدها على التفكير، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، أنها أطلقت الصاروخ بنجاح في الساعة اليوم، مشيرة إلى تحقيق كافة الأهداف المطروحة خلال عملية الإطلاق التجريبي، ولفتت الوزارة إلى أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى منطقة محددة في معسكر كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

الدفاع الروسية: الصاروخ الجديد الأقوى والأبعد مدى عالميا

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الروسي الجديد الذي تم اختباره بنجاح يتمتع بمواصفات غير موجودة في أي صاروخ آخر، تتيح له اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، حسب بيانها. وأوضحت الدفاع الروسية كذلك أن صاروخ سارمات يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى عالميا، مشيرة إلى أنه سيعزز بشكل واضح القدرات القتالية للقوات النووية الروسية.

الرئيس الروسي: سنضمن تطبيع الحياة وتغييرها للأفضل في دونباس

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعهد في وقت سابق اليوم بأن روسيا ستضمن ما وصفه بإحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية في اقليم دونباس.

وأكد بوتين على أن هدف العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في 24 فبراير الماضي يتمثل في «مساعدة مواطنينا في دونباس»، وأضاف: سنتصرف تدريجيا وسنحقق وضعا سيضمن تطبيع الحياة تدريجيا هناك وتغييرها نحو الأفضل كما حصل في سيفاستوبول (الواقعة في شبه جزيرة القرم).

وأعرب الرئيس الروسي عن قناعته بإحلال السلام في دونباس بفضل روسيا، قائلا: هذا ما سيحدث، حسب قوله.