عاجل.. وزيرة خارجية بريطانيا: لن نهدأ قبل ضمان فشل بوتين في أوكرانيا 

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن لندن ستعمل على فشل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنهم لن يهدأوا قبل ضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك، بحسب ما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل.

لندن تروج لفشل العملية العسكرية الروسية

وكانت المخابرات البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات الروسية لم تحقق تقدم في أوكرانيا بفعل مقاومة الجنود الأوكرانيين، وهو الأمر الذي نفاه بيان لاحق لوزارة الدفاع الروسية، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وكانت السلطات الروسية قد أصدرت قرارا في وقت سابق، بحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واثنين من وزرائه إلى الأراضي الروسية، جراء مواقفهم المعادية لموسكو، بحسب بيان الخارجية .