نانسي صلاح تفاجئ أيمن القيسوني بحملها منه في الحلقة 23 من مسلسل يوتيرن

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 23، بزيارة نورهان الزوجة الثانية لتوفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» بعد أن سقط في المستشفى متأثراً بالصدمة النفسية التى لحقته بعد ما علم بسرقة ابنه محمود حجازي لأمواله في البنوك.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 23

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 23، بدأت خطة ريهام حجاج وعبير صبري للانتقام من كريم قاسم «خالد» بعد أن نصب عليهم، حيث أخبرت ابن خالتها الآخر هشام عاشور «وليد» لمراقبة زوجهة أيمن القيسوني «يوسف» ومعرفة خطواته لتنفيذ باقي الخطة.

ومن ضمن أحداث مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وصول أيمن القيسوني «يوسف» إلى مكان محمود حافظ «شوقي» ليخبره قصة الحادث الحقيقة التى اتفقا على تنفيذها بالتعاون مع كريم قاسم «خالد»، وقرر «يوسف» بعد السماع إلى القصة حبس «شوقي» مع زوجته في شقتهم حتى يبلغ الشرطة عنهم.

الحلقة 23 مسلسل يوتيرن

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 23، فاجأت نانسي صلاح أيمن القيسوني «يوسف» زوج ريهام حجاج بحملها منه، بعد رفضها استكمال القضية المرفوعة على «يارا» بعد ما أخبرها أنه يريد إدلاء شهادة الدكتور الذي أجهض زوجته ريهام حجاج، والتى كانت نانسي تكذب بشأنه وفبركت المكالمات الهاتفية.