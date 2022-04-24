أيمن القيسوني يكشف حقيقة تدخل ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن «فيديو»

قال الفنان أيمن القيسوني، والذي يلعب دور يوسف زوج يارا الكردي، وهى الشخصية التي تلعبها ريهام حجاج في أحداث مسلسل يوتيرن، إن هذا العمل يع أول تعاون فني يجمعهما «بحترمها جدًا، بتشتغل من قلبها وكويسة مع الناس جدًا، وفي كيمياء معها، وعندنا جروب واتساب لكل الممثلين في المسلسل، نتشارك فيه الحب وكلمات التشجيع، مفيش نفسنة في المسلسل، وأول مرة أشارك في عمل الناس بتحب بعض قدام ووراء الكاميرا».

ريهام حجاج تحترم الجميع.. ومسلسل يوتيرن بلا «نفسنة»

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ما يشاع عن قيام ريهام حجاج، بالتدخل في تفاصيل العمل وحذف مشاهد وإضافة أخرى، أمر غير صحيح بالمرة، «الحقيقة عمرها ما تدخلت في أي حاجة، ولا سمعت إنها بتتدخل في شغل أي حد تاني، بالعكس بتحترم كل الناس، والناس تحترمها».

توفيق عبد الحميد يعتزل لأسباب صحية فقط

واستبعد أن يكون للفنانة ريهام حجاج أي يد في قرار الفنان القدير توفيق عبد الحميد بشأن اعتزال الفن، وتأكيده أن هذا القرار جاء لأسباب صحية، متابعًا: «أول ما سمعنا عن الخبر أكيد كان فيه زعل، ولكن في الوقت نفسه كلامه جاء في توقيت خاطئ، ومن ثم ساهم في زيادة حدة الهجوم، كان عليه اختيار الوقت المناسب لذلك، هو بالفعل يعتزل لأسباب صحية، لأنه جسديًا ليس في أحسن حالاته، أنا بحبه جدًا وكل ما أشوفه عايز أحضنه وأبوسه».

وعن أصعب مشاهده في مسلسل يوتيرن، قال أيمن القيسوني «لما ضربت ريهام حجاج في إحدى الحلقات، حرام اتبهدلت في المشهد ده طارت، هى قالت زقني جامد ومتخافش، ووقعت على وشها واتخبطت وكنا هنوقف التصوير، لكن هى بطلة وكملّت عادي، بخلاف العصبية والصوت يكون عالي فترة طويلة، والصراخ في وجه الفنان توفيق عبدالحميد، من المشاهد الصعبة، وطبعًا بروح أعتذر له بعد التصوير».