محمود حافظ يقرر الهرب من أيمن القيسوني في الحلقة 23 من مسلسل يوتيرن

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، بكشف حقيقة أخيها محمود حجازي التى كشفها لها ابن خالتها هشام عاشور «وليد» بعد مراقبته لأيمن القيسوني «يوسف» زوجها، لاحظ تردد أخيها على المكتب باستمرار، ما أصاب «يارا» في حالة صدمة من تصرفات أخيها.

مسلسل يوتيرن الحلقة 23

وفي إطار الحلقة 23 من مسلسل يوتيرن، حدثت مواجهة بين صفاء الطوخي «موني» الزوجة الأولى لتوفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» وزجته الثانية نورهان «مها» بعد أن دخل المستشفى فجاء الاثنان لزيارته ليتفاجأ بوجود بعضهم، ودخلا في مشادة كلامية أسفرت عن انسحاب صفاء الطوخي من المستشفى تاركة زوجته الثانية تراعيه.

وفي نفس الوقت، بعد استماع أيمن القيسوني «يوسف» لأقوال محمود حافظ «شوقي» وحبسه في شقته مع زوجته، بعد ما أثبت تورطته في الحادث المفبرك لاتهام ريهام حجاج بارتكابها، قرر الزوجان الهروب من البيت دون أن يعلم حراس «يوسف» باختفائهما.

الحلقة 23 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.