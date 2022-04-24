مسلسل ملف سري الحلقة 23 لـ هاني سلامة.. الكشف عن قاتل شريف ونور

خطف أحمد الغندور خطيبته جوري التي تقدم دورها الفنانة كارولين عزمي خلال بحث الشرطة عن قاتل شريف المالكي ونور ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 23.

مسلسل ملف سري الحلقة 23.. أحمد يخطف جوري

وهدد المقدم عمرو الذي يقدم دوره الفنان نور محمد، مريم المالكي التي تجسد شخصيتها عائشة بن أحمد ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 23، بأنها في حال عدم تسليمها شقيقها عادل للشرطة يتم اعتبارها مشاركة في الجريمة وتهرب قاتل من العدالة.

مسلسل ملف سري الحلقة 23.. الشرطة تهدد مريم المالكي

وكشفت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 23، أن أمنية تتعامل مع عصابة لها يد في قضية مقتل شقيقتها نور، وطمأن الطبيب حازم خلال الأحداث بأن يده المشلولة تتحسن، ولكن لسانه يظل كما هو.

واكتشفت جوري المالكي أن خطيبها أحمد، هو الذي قتل شريف المالكي وهو الأمر الذي جعله يخطفها ويخطط ليهرب بها.