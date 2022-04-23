ريم تحاول قتل نفسها في مسلسل ملف سري الحلقة 22 بطولة هاني سلامة

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 22، بهجوم المستشار يحيى عز الدين، شخصية هاني سلامة، على ريم صديقة خطيبته المقتولة في منزلها، حيث إنها أول ما شاهدته قامت بمسك السكين على رقبتها من أجل قتل نفسها.

مسلسل ملف سري الحلقة 22.. استجواب الصيادين

ذهب المستشار يحيى عز الدين والمقدم عمرو، شخصية نور محمود إلى الصيادين العاملين بجوار الفيلا التى وجد فيها جثتي شريف المالكي، شخصية محمود حجازي، ونور، شخصية رحمة حسن، من أجل استجواب شخص ربما يكون شاهد الحادث ولكنهما لم يجدا له أثرًا، ويشكا في شخص آخر.

مسلسل ملف سري الحلقة 22.. ريم تحاول قتل نفسها

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 22 بقيام ليل المصري شخصية محمد محمود عبد العزيز بتحرير عمه فتحي، شخصية علاء مرسي، بعد أن قام يوسف المالكي شخصية ماجد المصري بخطفه من أجل تهديد ليل المصري وذلك من خلال دفع الفلوس المطلوبة له.

كما فاجأت ابنة يوسف المالكي، شخصية كارولين عزمي ضمن أحداث مسلسل ملف سري، والدتها فريدة، شخصية دينا، بقيامها بسحب كافة أموالها في البنك من أجل السفر والرحيل عن مصر مع حبيبها بسبب رفضها التعايش مع أسرتها.