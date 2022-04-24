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«السيسي» يهنئ ماكرون على فوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية لفترة ثانية

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محمود البدوي
09:16 م | الأحد 24 أبريل 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على فوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية لفترة ثانية.

وقال «السيسي»، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزة بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة»، متمنيًا له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلى مزيد من التقدم والازدهار.

العلاقات المصرية الفرنسية

وأكد الرئيس السيسي، أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية، ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

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