قبائل سيناء تساعد في القبض على الإرهابيين.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

تكشف أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، مساعدة قبائل سيناء والشيخ أحمد «منذر رياحنة» لقوات الجيش المصري في القبض على عدد من العناصر الإرهابية الموجودة في سيناء، وبداية تطهير الأرض من مجموعة كبيرة من العناصر التي تستقطب الشباب وتقوم بتسفيرهم إلى سوريا للتدريب على حمل السلاح والعودة إلى مصر مرة أخرى.

غضب العناصر الإرهابية من تضييق الجيش عليهم

وعلى الجانب الآخر، يكشف عصام العريان في اجتماع مع خيرت الشاطر «خالد الصاوي»، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، غضب العناصر الإرهابية التابعة لهم في سيناء من تضييق القوات المسلحة عليهم في سيناء، ولكن الشاطر يرفض مساعدتهم بشكل أكبر من ذلك لأنه قد يعرض علاقة الجماعة بالجيش للخطر، ويطلب منهم ترهيب أهالي سيناء لمنعهم من التعاون مع قوات الجيش.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

ووثقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، مساعي الإخوان في السيطرة على مصر خلال حكمهم، وشهدت مجموعة كبيرة من الأزمات السياسية والاقتصادية، فضلا عن انتشار الإرهابيين وتنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة بالإضافة إلى الشعب.