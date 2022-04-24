تصدّر البحث عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 والقنوات الناقلة محركات البحث عبر الإنترنت، حيث يبحث المشاهدون عن موعد الحلقة الجديدة من المسلسل، التي تتضمن مجموعة واسعة من الأحداث التي توثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والأزمات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ما بين أزمات الكهرباء والسولار، إضافة إلى الإرهاب وأعمال العنف.

وتواصل مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 والقنوات الناقلة على شبكة «ON»، ويبدأ عرض الحلقة الجديدة الساعة 9:30 مساءً على قناة «ON»، وتتاح بعدها الحلقة على منصة «Watch IT»، وذلك قبل أن يبدأ موعد إذاعة الحلقة على «ON دراما».

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «ON» عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 والقنوات الناقلة، في الإعادات ضمن خطتها البرامجية، إذ تبدأ الإعادة على قناة «ON» في تمام الساعة 4:20 من صباح اليوم التالي، إضافة إلى الساعة الثالثة عصرا، بينما تعاد الحلقة على «ON دراما» في الـ4:40 صباحًا، والـ10:30 صباحًا، وفي 6 مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22 التي جاءت بعنوان شيخ سيناء، حديث بين الضابط مروان العدوي (أحمد عز) واللواء مراد (أشرف ذكي)، ليؤكّد له أنَّ الوضع في سيناء أصبح أفضل بعد التعاون مع الشيخ أحمد، وذلك بعد ما يكشف لهم شيخ قبائل سيناء وجود عناصر أجنبية تجند الشباب وتسفرهم إلى سوريا للتدريب على أعمال القتال.